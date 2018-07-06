За время эксплуатации скоростных поездов, с 2012-го по июнь 2018 года включительно, общие затраты на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, составили около 16 млн грн, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, убытки от повреждения внешнего оборудования скоростных поездов корейского и отечественного производства (салонных окон вагонов, лобового стекла кабины машинистов) за указанный период составляют 12,4 млн грн, а на устранение повреждений электропоездов из-за столкновения с посторонними предметами, лицами и животными, которые находились на путях, а также устранения граффити потрачено более 3 млн грн.

«Действия хулиганов не только наносят значительный материальный ущерб государству и вызывают дискомфорт пассажирам, но и несут угрозу безопасности движения, чем злоумышленники подвергают пассажиров, персонал железной дороги и самих себя опасности», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для предотвращения аварийных ситуаций проводится системная работа по обеспечению безопасности движения, постоянно осуществляется повышение уровня квалификации работников. «Однако вопрос безопасности движения значительно зависит и от ответственности и осмотрительности граждан, особенно подростков. Родителям стоит объяснять подросткам, железная дорога - не место для игр, ведь шалости вблизи железной дороги часто могут иметь трагические последствия», – подчеркнули в «Укрзализныце».