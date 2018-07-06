Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм систематического получения взяток должностными лицами Государственного агентства водных ресурсов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники Госводагентства и региональных водохозяйственных организаций требовали деньги с коммерсантов за согласование индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды и выдачу разрешений на спецводопользование. Для прикрытия противоправной деятельности чиновники привлекали к сделке субъекты хозяйствования.

По предварительным выводам, благодаря этой схеме только с начала года злоумышленники могли получить почти два миллиона гривен. Правоохранители, в частности, задокументировали, что один из чиновников Госводагентства через представителя коммерческой структуры требовал пятьдесят тысяч гривен. Правоохранители задержали чиновника и предпринимателя в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере тридцать тысяч гривен.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства задержанных и других лиц, которые возможно имеют отношение к противоправному механизма, сотрудниками СБ Украины найдены документальные материалы, подтверждающие причастность к сделке ряда должностных лиц Госводагентства. Сейчас чиновнику и коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей другим фигурантам уголовного производства. Продолжается досудебное следствие.