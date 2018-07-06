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За шесть месяцев украинский парк электромобилей пополнился на 1915 авто, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Таким образом, по сравнению с первым полугодием прошлого года, спрос на автомобили, что работают исключительно на электротяге, вырос в полтора раза. Удовлетворение этого спроса происходило в основном за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85 процентов.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, 1282 авто этой модели с января по июнь получили украинскую прописку.

Вторым по количеству первичных регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 95 украинцев, и это третий результат полугодия на рынке электрокаров.

На четвертом месте Mercedes-Benz B Electric Drive, в активе этого электромобиля 57 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров электрический Smart Fortwo – 50 шт.

Также в ТОП-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого полугодия вошли следующие модели: Tesla Model X – 46 шт., KIA Soul EV – 37 шт., Toyota RAV-4 EV – 33 шт., Volkswagen е-Golf – 31 шт., FIAT 500е и Hyundai Ioniq с одинаковым результатом – по 26 авто.
ForUm

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