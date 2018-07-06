также в разделеОбщество
За 6 лет на ремонт скоростных поездов из-за вандалов потратили 16 миллионов 10
Сытник надеется, что Холодницкого уволят 9
Чиновников Госводагентства разоблачили на систематическом взяточничестве 9
Коболев объяснил покупку для него бронированного Cadillac Escalade 12
Врачи заявляют, что угрозы жизни раненых на Ривненском полигоне нет 12
Венграм, сыгравшим на чемпионате непризнанных государств, запретили въезд в Украину 23
Задержанные в Индонезии украинские моряки возвращаются в Украину 12
Суд передал «Межигорье» в управление государству 21
Вышинскому сообщили о новом подозрении 20
Опубликовано фото разорвавшегося на Ривненском полигоне миномета 277
Информацию о романе заместителя генпрокурора Столярчука с дизайнером Климчуком распространяли на заказ Гуцуляка 56
СНБО: Спецслужбы РФ пытаются сорвать сотрудничество Украины со США 93
Парубий рассказал массовом саботаже МВД в Луганске в 2014 году 28
Синоптики предупредили украинцев о грозовых дождях 33
ГПУ отменила запрет на строительство Музея Революции достоинства 24
В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов 44
«Укроборонпром»: В Украине нет альтернатив минометам «Молот» 169
Порошенко передал военным отремонтированный самолет Ан-26 62

В Украине ввели норму о недопущении установления временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте улиц и дорог, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Соответствующая норма содержится в новом государственной строительной норме В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов», который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

«Пешеходные зоны на то и называются «пешеходными», так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы четко прописали, что при их проектировании в населенных пунктах это не допускается», - сказал он.

Согласно новым ГСН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установка:

- дорожного ограждения и опор;

- рекламных конструкций;

- временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);

- приямков от люков и дождеприемников;

- лестницы и крылец зданий и тому подобное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги