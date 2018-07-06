В Украине ввели норму о недопущении установления временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте улиц и дорог, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Соответствующая норма содержится в новом государственной строительной норме В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов», который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
«Пешеходные зоны на то и называются «пешеходными», так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы четко прописали, что при их проектировании в населенных пунктах это не допускается», - сказал он.
Согласно новым ГСН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установка:
- дорожного ограждения и опор;
- рекламных конструкций;
- временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);
- приямков от люков и дождеприемников;
- лестницы и крылец зданий и тому подобное.
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