Печерский районный суд города Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестованную резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье».

Как говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений 5 июля, суд передал в управление государству ряд объектов, расположенных в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, сообщает УНИАН.

Речь идет о «Центре отдыха и здоровья», расположенном по улице Ивана Франко, 19, жилом доме №18, расположенном по ул. Ивана Франко, 18, доме №123-а, расположенном по ул. Межигорская, двух гаражах, доме площадью 619,6 кв. м и квартире площадью 239,40 кв. м.

Кроме того, в управление Нацагентству передали 100% уставного капитала ООО «Танталит» на общую сумму 146,63 млн грн и земельный участок рекреационного назначения площадью 1,7688 га за пределами села. «Обязать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обеспечить регистрацию прав управления и других вещных прав, возникающих на основании постановления следственного судьи о передаче Национальному агентству в управление имущества, на которое наложен арест», - сказано в постановлении.

Как сообщал ForUm, 30 ноября 2017 года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию окончательно передали в государственную собственность.

В ГПУ это опровергли.

1 декабря 2017 года руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что точку в возвращении «Межигорья» государству должно поставить Агентство по поиску активов и управления арестованным имуществом.

В январе 2018 года Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал Национальному агентству по управлению активами (АРМА) документы о движимом имуществе резиденции «Межигорье».