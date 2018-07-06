Научно-исследовательское судно «Искатель» будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря в течение 15 дней до конца июля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, передает УНИАН.



«Сегодня, 6 июля 2018 года, в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна «Искатель», которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба», - сообщил он.

Кирилюк добавил, что «Искатель» - уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной модификации, так и высокочастотной, а низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность.

Также он отметил, что в планах предприятия «Причерноморье» - проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурения перспективных объектов.