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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал навести порядок в лотерейном бизнесе, который сейчас очень активно работает в Украине, направив доход в бюджет.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».

Гройсман заверил, что будет поддерживать все инициативы, «способные дать дополнительный ресурс в государственный бюджет».

«Что касается оффшоров и деоффшоризации – я двумя руками «за». Давайте голосовать. Или лотерейный бизнес, который сейчас – это не бизнес, на мой взгляд, это просто теневые схемы, и еще к этому надо добраться», - сказал премьер.

Он отметил, что возьмутся за это после решения проблемы контрабанды.

«Мы сейчас добираемся до контрабанды, доберемся еще и до лотерей, там, где теневые потоки ходят просто косяками, я так понимаю. Их надо все загнать в государственный бюджет», - подытожил Гройсман.

Напомним, украинские чиновники в 2015-2018 годах указали в своих декларациях выигрыши в лотереи и на букмекерских ставках в размере 7,874 миллиона гривен.

По данным Минфина, легализация лотереи принесет бюджету 5 миллиардов ежегодно.
ForUm

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