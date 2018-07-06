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Сегодня, 6 июля, в 01:30 на станции Дарница в Киеве при попытке залезть на железнодорождую цистерну от поражения электрическим током погиб парень 1999 года рождения, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

В компании отметили, что всего с начала года травмы на железной дороге получило 301 постороннее лицо, в том числе 174 - со смертельным исходом. За соответствующий период 2017 года были травмированы 262 посторонних человека, из них 172 - погибли. Хуже всего, что среди травмированных – 18 детей в возрасте до 16 лет, из них 5 - травмированы смертельно. В 2017 году получили травмы 11 детей, из них 5 - погибли.

В результате поражения электрическим током с начала года травмированы 19 посторонних граждан, из них 6 - смертельно. Среди травмированных – 8 детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб.
ForUm

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