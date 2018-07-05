Отмечается, что в 18:20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль.
"На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля "Ауди", - отмечают в пресс-службе.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Продолжается осмотр места происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В то же время местное издание Depo.ua сообщает со ссылкой на правоохранителей, что подорвали машину директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского.
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