также в разделеПроисшествия
Хуг: На прошлой неделе на Донбассе ранены 6 мирных жителей 19
На Одесчине 5 человек отравились грибами 30
На Львовщине легковушка протаранила автобус, есть жертвы 23
На Харьковщине во время погрузки бронетехники погиб военный 43
В жутком ДТП под Черниговом погибли 3 человека 89
Во Львове током убило парня, залезшего на крышу вагона 20
На Ривненщине сожгли авто замглавы района 36
На Николаевщине неизвестные подожгли лесное урочище 24
В лифте столичной многоэтажки жестоко убили женщину 135
Сутки в ООС: 17 обстрелов, потерь среди военных нет 24
В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд 98
На Житомирщине задержали грузовик с 80 мешками янтаря 49
Под Киевом в частном лагере отравились 12 детей, один ребенок - в коме 90
В госпитале скончался тяжелораненый украинский морпех 80
Из-за непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта 20
За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие 20
На Харьковщине за отказ выпить до смерти забили военного 141
На Львовщине из-за непогоды упал памятник Пушкину 28
Сегодня, 5 июля, в Харькове подорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики, в результате происшествия никто из граждан не пострадал, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Отмечается, что в 18:20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль.

"На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля "Ауди", - отмечают в пресс-службе.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Продолжается осмотр места происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В то же время местное издание Depo.ua сообщает со ссылкой на правоохранителей, что подорвали машину директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29