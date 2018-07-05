Сегодня, 5 июля, в Харькове подорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики, в результате происшествия никто из граждан не пострадал, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Отмечается, что в 18:20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль.

"На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля "Ауди", - отмечают в пресс-службе.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Продолжается осмотр места происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В то же время местное издание Depo.ua сообщает со ссылкой на правоохранителей, что подорвали машину директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского.