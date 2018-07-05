Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства в уголовных производствах, подследственных Государственному бюро расследований, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«В соответствии со ст. 29 и п. 4 заключительных и переходных положений Закона Украины «О Государственном бюро расследований» генпрокурор 2 июля 2018 подписал приказ о создании в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины Департамента процессуального руководства в уголовных производствах, подследственных Государственному бюро расследований, в составе 3 управлений и 2 отделов на правах отдельных структурных подразделений», – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в компетенцию одного из управлений департамента, а именно Управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, будет входить осуществление надзора за соблюдением Государственным бюро расследований законов при проведении досудебного расследования.

Два других управления в составе указанного департамента - Управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей Главного следственного управления и Управление организации процессуального руководства в уголовных производствах следственных региональных прокуратур созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства в тех производствах, которые до начала деятельности Государственного бюро расследований открыты следователями органов прокуратуры и находятся на стадии досудебного расследования.

Одновременно в соответствии с указанным приказом генерального прокурора в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры ликвидированы два структурных подразделения ведомства - Департамент процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата и Управление надзорной деятельности в уголовных производствах следственных органов Главного следственного управления.

Напомним, с 20 ноября 2017 года Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса.

22 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

В ГПУ предложили до формирования ГБР передавать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных ГБР, другим органам досудебного расследования.

Труба заявил, что ГБР начнет первые расследования уже в сентябре 2018 года.

По его словам, запуск ГБР затягивают.