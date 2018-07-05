Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Федерального бюро расследований разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через Интернет, сообщает пресс-центр СБУ.

К СБУ в рамках международного сотрудничества обратились представители ФБР с просьбой блокировать противоправный механизм, по которому мошенники присваивали деньги американских граждан, которые переводились на счета украинских банков. Оперативники спецслужбы установили, что граждане одной из африканских стран создали фейковую страницу знакомств в одной из социальных сетей.

Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющими бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что «коммерсант» имеет проблемы с украинскими правоохранителями и не может ликвидировать бизнес и вернуться в США. Введенная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам полтора миллиона долларов США на «решение проблем».

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях отечественных банков и легализовали путем приобретения имущества.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.

Одному из организаторов сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, его сообщнику по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК. Шевченковским районным судом. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Продолжается досудебное следствие.