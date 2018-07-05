Британская полиция сделает все возможное, чтобы расследовать новый случай отравления химическим веществом неподалеку от места, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь в городе Солсбери.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине в четверг, сообщает Укринформ.

«Полиция будет непоколебима в расследовании того, что произошло», - заверила Мэй.

По ее словам, вызывает глубокую обеспокоенность то, что еще два человека подверглись действию нервно-паралитического агента «Новичок» в Британии.

Мэй поблагодарила Германию за поддержку в последние недели после химической атаки в Солсбери.

Напомним, 4 июня полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина.

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу заявил, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс находятся в критическом состоянии.