Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с новым решением так называемого суда российской оккупационной администрации в Крыму по делу украинца Владимира Балуха, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Как месть за силу украинского патриота, который и за решеткой не покорился оккупационному режиму, против Владимира Балуха было сфабриковано очередное дело, по которому срок его заключения вырос до пяти лет. Поражает неслыханный цинизм российских оккупантов - человека, который объявил бессрочную голодовку почти четыре месяца назад, 19 марта, осудили по абсурдным обвинениям в «избиении» начальника СИЗО», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что новый приговор оккупационного так называемого суда в Крыму показал, что ситуация с правами человека на полуострове стремительно ухудшаться. «В таких условиях у нас есть серьезные основания считать, что здоровье и жизнь Владимира Балуха и других украинских граждан - политических заключенных российского оккупационного режима - находится в опасности», – заявили в ведомстве.

«Требуем от государства-агрессора и оккупанта прекратить нарушение прав человека и основных свобод и немедленно освободить Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых граждан Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).