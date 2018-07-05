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Сирийская правительственная армия и российские войска осуществивли не мене 600 авиаударов после провала очередного раунда переговоров в перемирии 4 июля.

Об этом сообщили в сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.

По данным наблюдателей, усиленные бомбардировки зафиксированы в течение 15 часов 4 и 5 июля на территории провинции Даръа, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Накануне, 4 июля, провалился очередной раунд переговоров в перемирии в провинции Даръа между сирийскими повстанцами и российскими военными. Переговоры проходили при посредничестве Иордании, на границе с которой расположена провинция.

Во время наступления сирийской армии на Даръа, которое началось 19 июня, погибли уже около ста гражданских лиц. По данным ООН, 160 тысяч человек в провинции вынуждены были спасаться бегством.

Даръа остается одним из последних регионов, который после семи лет гражданской войны в Сирии контролируют повстанцы.
ForUm

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