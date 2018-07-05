Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Джавид заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравилась пара в Эймсбери, той же группы, что и субстанция, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипали, сообщает Би-би-си.

В четверг Бен Уоллес, первый замминистра Великобритании, отвечающий за безопасность и экономические преступления, призвал Россию рассказать подробности покушения на бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

«Российское государство может эту ситуацию «исправить», если они расскажут нам, что конкретно произошло, что они сделали, и тем самым заполнят важные пустоты, которые мы пытаемся расследовать», - сказал Уоллес в интервью Би-би-си.

По одной из версий, британская пара могла случайно отравиться, войдя в контакт с остатками нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали, поскольку они проживают в том же районе.

Однако бывший советский химик и один из разработчиков класса отравляющих веществ под названием «Новичок» Вил Мирзаянов в интервью Би-би-си выразил сомнение в том, что это возможно.

«Я думаю, что это разные [инциденты], конечно, разные. Потому что этот «Новичок», это вещество - оно неустойчиво, тем более во влажной атмосфере. Он влагонеустойчив, он разлагается. За четыре месяца со дня отравления Скрипалей все должно разложиться, это свежая атака», - сказал Мирзоянов.

Также он подтвердил свое прежнее заявление о том, что подобное отравление могло быть подготовлено на государственном уровне.

«В этом у меня нет никаких изменений моей позиции. Я настаиваю на этом, как и на том, что «Новичок-234» был произведен только в Советском Союзе или России, его могли продолжать делать, и продолжают. Потому что ведь «Новичок», он же не запрещен к производству и не подпадает ни под какую конвенцию», - отметил Мирзоянов.

В то же время Владимир Углев, также участвовавший в разработке «Новичка» придерживается другой точки зрения в том, что касается стабильности этого вещества: «[Оно] будет испаряться, но следы останутся. И впитается. Это могло быть источником вторичного загрязнения».

В интервью Би-би-си в четверг он также подтвердил, что у этого нервно-паралитического вещества высокая ингаляционная активность и оно легко проникает через кожу.

«Кого посылают - ему производят несколько закладок и он выбирает какой воспользоваться. Он мог воспользоваться одной. Было сделано 3-4, - высказал предположение химик. - Как вы их определите? Представьте шприц под лавочкой. Он не излучает. Обнаружить невозможно, это маленькие количества».

Напомним, 4 июня полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина.

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу заявил, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс находятся в критическом состоянии.