Десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, хранящееся на складе в приднестровском селе Колбасна, в неизвестные места.

Об этом заявил глава парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает «Европейская правда».

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.

«Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны», - сказал Канду.

По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове, можно назвать гибридной войной на уровне кибератак, пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.

«Вот почему мы стараемся найти совместное решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в области нашего сотрудничества», - добавил глава законодательного органа.

Напомним, 22 июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал голосование в ООН антироссийским демаршем.

В Министерстве иностранных дел непризнанной ПМР заявили, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет.