В четверг, 7 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Михаилу Добкину по результатам рассмотрения материалов уголовного производства, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

После установления наличия достаточных доказательств народному депутату сообщили, что он подозревается в совершении в период октября-декабря 2008 года ряда уголовных преступлений в сфере служебной деятельности и против собственности, а именно по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (в редакции Закона от 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 05.04.2001) ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (в редакции Закона от 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Таким образом, он подозревается в совершении злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц; пособничестве в завладении прав на имущество путем обмана в особо крупных размерах; законченном покушении на злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору группой лиц, совершенном повторно; а также в законченном покушении на пособничество в завладении прав на имущество путем обмана в особо крупных размерах, совершенном повторно.

После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование и процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

15 июня Печерский районный суд Киева избрал для Добкина меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с альтернативой залога в 50 млн грн.

18 июля 2017 года Добкин заявил, что нардеп Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен. Бывший вице-премьер Борис Колесников внес вторую часть залога в размере 20 млн гривен.

Следствием в действиях Добкина усматриваются признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в городе Харькове стоимостью свыше 226 млн грн.

Добкин в 2006-2010 годах был мэром Харькова, а с марта 2010 года до марта 2014 года возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

3 марта 2018 года Печерский районный суд Киева отказался продлевать Добкину обязательство не выезжать за границу.

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб Добкина.