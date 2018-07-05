также в разделеОбщество
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами 3
Авиация РФ нанесла 600 авиаударов по сирийским повстанцам 10
В ГПУ создали 5 подразделений для контроля за работой ГБР 12
В Украине через сайт знакомств у американки выманили $1,5 миллиона 16
МИД выразил протест в связи новым приговором Балуху 14
НАБУ завершило расследование по делу «Стены» 31
Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовку 41
«РФ держится на страхе и расправе с несогласными»: Балух написал письмо украинцам 21
В РФ заявляют, что не обнаружили у Гриба следов побоев 16
Геращенко назвала еще 13 человек, которых Украина может передать РФ 26
Организатора нападения на лагерь ромов во Львове оставили за решеткой 16
Сенцов: Если освободят меня одного, это будет полный провал 36
Президент подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны 36
Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения от боевиков Славянска 27
В Крыму Балуха приговорили к 5 годам колонии 76
СБУ арестовала в Азовском море 2 браконьерских судна и 500 тонн рыбы 130
«Ненаказанное зло растет»: Вятрович возмущен запретом строить музей Революции достоинства 43
Движение поездов на месте аварии в Одесской области полностью восстановлено 27

В четверг, 7 июля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Михаилу Добкину по результатам рассмотрения материалов уголовного производства, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

После установления наличия достаточных доказательств народному депутату сообщили, что он подозревается в совершении в период октября-декабря 2008 года ряда уголовных преступлений в сфере служебной деятельности и против собственности, а именно по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (в редакции Закона от 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 05.04.2001) ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (в редакции Закона от 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Таким образом, он подозревается в совершении злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц; пособничестве в завладении прав на имущество путем обмана в особо крупных размерах; законченном покушении на злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору группой лиц, совершенном повторно; а также в законченном покушении на пособничество в завладении прав на имущество путем обмана в особо крупных размерах, совершенном повторно.

После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование и процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры Украины.

 

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

15 июня Печерский районный суд Киева избрал для Добкина меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с альтернативой залога в 50 млн грн.

18 июля 2017 года Добкин заявил, что нардеп Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен. Бывший вице-премьер Борис Колесников внес вторую часть залога в размере 20 млн гривен.

Следствием в действиях Добкина усматриваются признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в городе Харькове стоимостью свыше 226 млн грн.

Добкин в 2006-2010 годах был мэром Харькова, а с марта 2010 года до марта 2014 года возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

3 марта 2018 года Печерский районный суд Киева отказался продлевать Добкину обязательство не выезжать за границу.

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб Добкина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги