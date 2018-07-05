В пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°, сообщает УНИАН.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 6 июля — мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается «купальный сезон».
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