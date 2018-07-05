также в разделеОбщество
5 июля. Картина дня 21
Авиация РФ нанесла 600 авиаударов по сирийским повстанцам 22
В ГПУ создали 5 подразделений для контроля за работой ГБР 15
В Украине через сайт знакомств у американки выманили $1,5 миллиона 25
МИД выразил протест в связи новым приговором Балуху 19
НАБУ завершило расследование по делу «Стены» 39
Луценко объявил об изменении подозрения Добкину 34
Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовку 84
«РФ держится на страхе и расправе с несогласными»: Балух написал письмо украинцам 25
В РФ заявляют, что не обнаружили у Гриба следов побоев 17
Геращенко назвала еще 13 человек, которых Украина может передать РФ 29
Организатора нападения на лагерь ромов во Львове оставили за решеткой 18
Сенцов: Если освободят меня одного, это будет полный провал 38
Президент подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны 37
Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения от боевиков Славянска 28
В Крыму Балуха приговорили к 5 годам колонии 76
СБУ арестовала в Азовском море 2 браконьерских судна и 500 тонн рыбы 179
«Ненаказанное зло растет»: Вятрович возмущен запретом строить музей Революции достоинства 43

В пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°, сообщает УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 6 июля — мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается «купальный сезон».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги