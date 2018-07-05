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В украинского политзаключенного Павла Гриба, похищенного в Беларуси и удерживаемого в российском СИЗО, не обнаружили травмы и он не обращался с заявлением об избиении.

Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, передает «Украинская правда».

«При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено», - заявили во ФСИН.

Также в ведомстве уверяют, что украинец не обращался с заявлениями о противоправных действиях в отношении него в ходе этапирования.

Кроме того, по данным пресс-бюро, состояние здоровья Гриба удовлетворительное и он получает медикаментозное лечение в полном объеме и якобы не жалуется на неоказание медицинской помощи.

Ранее отец Павла Гриба Игорь Гриб со ссылкой на адвоката сообщил, что его сына жестоко избили другие заключенные во время этапирования в Ростов-на-Дону.

Кроме того, россияне забрали все вещи, продукты питания, которые накануне передали украинские консулы.
ForUm

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