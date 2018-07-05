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Сегодня исполняется четыре года со дня, когда украинская армия после длительной осады заняла стратегически важные города  Славянск и Краматорск.

Освобождение Славянска и Краматорска произошло после почти трех месяцев боевых действий возле этих населенных пунктов, сообщает УНИАН.

Бои начались в середине апреля, когда пророссийские террористические банды захватили ключевые административные здания городов.

Потерпевшие фиаско в Славянске банды вынуждены были рано утром 5 июля 2014 года покинуть город. Делали они это организованно, несколькими колоннами. То же самое сделали и боевики из Краматорска, присоединившись к колонне убегающих из Славянска террористов. Основные силы незаконных вооруженных формирований были перемещены в Донецк и Горловку.

Уже в обед 5 июля над зданием Славянского и Краматорского городских советов были подняты украинские флаги. После освобождения городов стало ясно – боевики убегали в спешке, так как оставили после себя огромное количество оружия и боеприпасов российского производства, что стало мощным доказательством для тех, кто до последнего момента не верил в причастность России к военной агрессии против Украины.  

С приходом украинских военных города начали возвращаться к нормальной мирной жизни. 13 октября Краматорск временно стал донецким областным центом – сегодня Донецкая областная военно-гражданская государственная администрация находится именно здесь.

Вместе со Славянском и Краматорском украинские военные также освободили Артемовск (ныне – Бахмут), Дружковку и Константиновку.
ForUm

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