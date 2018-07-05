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Вчера, 4 июля, около 20:35 на автодороге Жолква-Ковель между селами Туринка и Боянец в Жолковском районе Львоской области в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса один человек погиб, три – были травмированы, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Столкнулись «Опель Вектра», которым управлял 33-летний житель одного из сел района и автобус «БАЗ», который выполнял рейс по маршруту Львов-Сокаль, за рулем которого находился 36-летний житель Жолковского района. Предварительно установлено, что водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения водитель «Опеля» получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Его пассажир, 30-летний односельчанин, получил телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга, рану головы и был госпитализирован.

Также за медицинской помощью обращались водитель автобуса, у которого диагностирован перелом пальца на ноге, и его пассажирка, 35-летняя жительница города Сосновка, у которой медики обнаружили ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи они были отпущены.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
ForUm

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