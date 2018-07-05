Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией, во взаимодействии с морской охраной Госпогранслужбы блокировали масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух государственных учреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета в Азовском море.

Используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований. На самом деле злоумышленники браконьерским путем осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.

В ходе спецоперации правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти десять тонн рыбы, выловленной браконьерами.

Во время проведения двадцати пяти обысков на складах субъектов хозяйствования, причастных к незаконному промыслу, изъято почти пятьсот тонн рыбы и рыбной продукции. По предварительным выводам специалистов сумма государственных убытков достигает пятидесяти миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативная действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному вылову. Операция проводилась с привлечением спецподразделения полиции «Корд».