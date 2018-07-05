За прошедшие сутки, 4 июля, боевики 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установлено перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

За прошедшие сутки противник также проявил себя на светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий врага два наши защитники получили ранения.

На горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся дежурных средств заставил противника с потерями отступить. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 - были ранены. Вместе с тем, в результате активных действий врага ранения получили два украинских военнослужащих.

На донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловка.

На мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и на протяжении текущих суток три раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия. На мариупольском направлении также из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковка. С нашей стороны потерь нет.