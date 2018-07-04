Группа из 48 украинских туристов, отдыхавших в Тунисе, не смогла в среду вылететь домой и вынуждена остаться в стране еще на 3 дня, сообщает их туроператор Oasis Travel на своей странице в Facebook.

«Oasis Travel Украина» урегулировал ситуацию с отдыхающими украинскими гостями со Львова и Киева в Тунисе, отдых которых был запланирован до 04 июля 2018», – говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу 07 июля 2018.

Гостям со Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов.

Напомним, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.

Авиакомпания «Браво» объясняет, что отмена рейсов, в результате чего в аэропортах застряли сотни туристов, связана с долгом туроператора в 25 млн грн.

3 июня министр инфраструктуры Владимир Омелян Омелян заявил, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев за

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, которые повлекли туристический коллапс, должны за это ответить.