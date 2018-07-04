Народный депутат, один из лидеров партии «За життя» Евгений Мураев оставил жену с двумя детьми ради молодой актрисы, играющей в российских сериалах. Об этом сообщает «Открытая Украина».

«Новой избранницей народного депутата Евгения Мураева стала модель и актриса Екатерина Гордиенко. Именно ради нее политик оставил свою официальную жену, племянницу лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича – Валерию Мураеву. Двое совместных детей, которые есть у Мураева и его уже бывшей супруги, не стали аргументом для нардепа, чтобы не поддаться на соблазн молодой актрисы и не уходить из семьи», – говорится в статье.

Авторы уточняют, что новая избранница депутата 1993 года рождения, родом из Харькова, известна по ролям в российских комедиях и сериалах.

«Видимо, депутата Верховной Рады Мураева совершенно не смущает то, что подруга его сердца снимается на территории страны-агрессора в компании людей, которые поддерживают террористов», – отмечается в материале.

По информации издания, о том, что у Мураева роман с молодой актрисой, стало известно еще в 2017 году. А в феврале 2018 года фото, на котором Евгений Мураев ужинает с Екатериной Гордиенко в одном из столичных ресторанов, опубликовал известный блогер Павел Нусс.

Журналисты также утверждают, что любовное увлечение Мураева и уход из семьи, в которой без отца осталось двое детей, внесли разногласия в отношения депутата с Вадимом Рабиновичем.

«Такие действия ставят крест на его (Мураева. – Ред.) надеждах стать действительно большим политиком. Можно сколько угодно выходить на манифестации и ругать власть, но есть вещи, которые нормальный избиратель не простит никогда», – цитирует свой источник издание.

Авторы материала напоминают, что в европейской и украинской политике не раз встречались ситуации, когда известные политики ставили свою репутацию под угрозу на пике карьеры. Из наиболее известных – женитьба Петра Симоненко на журналистке Оксане Ващенко, роман Леонида Черновецкого с Еленой Савчук, секс-скандалы с участием Вячеслава Богуслаева, Сергея Шахова, и т. д.

В мировой практике также известны случаи измен, из-за которых политик ставил собственную карьеру под удар. Наиболее яркой из них была связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, которая привела к его импичменту. Также можно вспомнить обвинение бывшего директора МВФ Доминика Стросс-Кана в изнасиловании горничной, которое стоило ему политической карьеры и не позволило участвовать в выборах президента Франции.

«Возвращаясь к Евгению Мураеву, можно спрогнозировать, что его увлечение молодой пассией и уход из семьи может стоить ему политической карьеры. Во-первых, украинский избиратель в большинстве чтит устои традиционной семьи. И уж тем более не поддержит решение политика оставить двоих детей ради актрисы и модели. А во-вторых, именно родственники первой жены Валерии помогли Евгению Мураеву попасть в украинскую политику. Захочет ли теперь Вадим Рабинович, с племянницей которого развелся Мураев, иметь дело с изменником и разрушителем семьи?» – задаются вопросом журналисты.