Социологические исследования свидетельствуют, что даже российским СМИ, банкам и олигархам украинцы доверяют больше, чем Верховной Раде под руководством Парубия. Об этом пишет в своем блоге политолог, директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

«Спикер Андрей Парубий — один из самых непопулярных политиков: 53 % заявили, что испытывают к нему жесткий негатив, еще 24 % охарактеризовали свое отношение как «скорее негативное». Друзья Парубия по несчастью — это министр внутренних дел Арсен Аваков (у него тоже 77 % негатива) и экс-премьер Арсений Яценюк (его антирекорд в виде 85 % вряд ли сможет побить кто-либо из украинских политиков)», - комментирует Хавич результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

По его словам, нынешний созыв Верховной Рады является рекордсменом по уровню негатива со стороны простых украинцев.

«Ничего удивительного, потому что Верховная Рада под руководством Парубия — это три «н»: некомпетентность, неолиберализм и неадекватность», - поясняет политолог.

Как отмечает директор Института Западно-Украинских исследований, некомпетентность и неолиберализм Верховной Рады выражаются в низком качестве законов и обслуживании курса власти на отказ от обязательств перед гражданами.

«Именно нынешняя Верховная Рада как под копирку штампует поданные властью законопроекты, которые закрепляют отказ государства от выполнения своих обязанностей перед простыми украинцами. Нынешняя украинская власть под лозунги про «евроинтеграцию» и «декоммунизацию» отказывается от бесплатной медицины и образования для народа», - констатирует Олег Хавич.

Хавич приходит к выводу, что «Верховная Рада вошла в историю как первый созыв украинского парламента, спикер которого стал объектом для проведения психолого-лингвистической экспертизы. С недавних пор, благодаря оппозиционному политику Виктору Медведчуку, вопросами психической адекватности председателя ВР занимаются компетентные органы».

Политолог напоминает, что суд по итогам рассмотрения иска Виктора Медведчука к спикеру Верховной Рады поставил ребром вопрос о психической адекватности Андрея Парубия.

«Парубий в очередной раз проиграл суд оппозиционному политику. В январе 2016 года Андрей Парубий, будучи еще первым заместителем спикера, озвучил в адрес Медведчука обвинения в сепаратизме, подчеркнув, что его слова подтвердит каждый депутат в зале. Народные депутаты не выразили интереса в том, чтобы поддержать Парубия. Зато его словами заинтересовался суд, выразив серьезные сомнения в его адекватности. Оппозиционер подал в суд и в очередной раз выиграл», – пишет Хавич.

В частности, эксперты «Украинского бюро лингвистических экспертиз» должны дать ответ, в каком состоянии находится председатель Верховной Рады - адекватном или неадекватном.

«По итогам процесса, 7 мая этого года Печерский суд, рассмотрев иск оппозиционного политика к спикеру, постановил провести психолого-лингвистическую экспертизу А.Парубия, поручив эту задачу экспертам. В частности, сотрудники государственного предприятия «Украинское бюро лингвистических экспертиз НАН Украины» должны дать ответ, способен ли Парубий осознавать реальное содержание собственных действий, и в полной мере руководить ими, и предвидеть их последствия. Проще говоря, специалисты должны ответить, в каком состоянии находится глава ВРУ — адекватном или неадекватном», - уточняет Олег Хавич.

Но самое главное, считает Хавич, благодаря Виктору Медведчуку у украинцев появился шанс избавиться от неадекватного спикера парламента.

«Фактически Медведчук изобрел элегантное решение, как отстранить от должности Парубия, который пытается скрыться от ответственности за депутатской неприкосновенностью. И если основные группы влияния, начиная с президента и АП, поддержат эту инициативу, тогда благодаря Медведчуку украинцы получат шанс избавиться от непопулярного и неадекватного спикера. А, возможно, и от нынешнего созыва Верховной Рады, если власть возьмет курс на роспуск и досрочные выборы», - констатирует Олег Хавич.