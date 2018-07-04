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Министерство иностранных дел Украины будет работать с зарубежными партнерами Украины, чтобы те требовали от Кремля освобождения голодающего в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, второй возможный приговор ему является «выходом за границы здравого смысла».

Об этом заявила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца, сообщает Крым.Реалии.

«Учитывая, что первое дело (Балуха. – Ред.) абсолютно сфабриковано и основано на том, что Балух – патриот Украины, он начал голодать в знак протеста. И на этом фоне, когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело по непонятным обвинениям человека в заключении», – сказала Беца.

По ее словам, МИД Украины высказал российской стороне протест, очень обеспокоен состоянием здоровья Балуха и требует от России допуска к нему украинских или независимых международных врачей.

«Доверять оккупационной власти мы не можем», – добавила Беца.

Спикер МИД Украины уточнила, что российские власти в Крыму преследуют «обычных людей, ставших заложниками российской агрессии».

Напомним, 2 июля на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму российский прокурор запросил для Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.
ForUm

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