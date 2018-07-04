Мужчина и женщина, подвергшиеся воздействию неизвестного вещества в английском городе Эймсбери, находятся в критическом состоянии. Полиция называет произошедшее серьезным инцидентом, сообщает Би-би-си.

Оба пострадавших - мужчина и женщина в возрасте за 40 - были обнаружены без сознания в жилом доме в субботу вечером. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу загрязненного героина или кокаина. В настоящий момент проводятся дополнительные исследования вещества.

«Как и следовало ожидать, учитывая недавние события в Солсбери, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом работают по этому инциденту в Эймсбери совместно с полицией графства Уилтшир», - заявил представитель полиции.

По его словам, следователи рассматривают все возможные версии произошедшего и обещают оперативно сообщать населению о ходе расследования, насколько это возможно.

Ранее редактор отдала политики газеты Sun Том Ньютон Данн сообщил в «Твиттере», ссылаясь на источники в военных кругах, что образцы, взятые у пострадавших, отправлены на анализ в находящуюся неподалеку лабораторию министерства обороны Портон-Даун.

Эксперты Портон-Даун подтвердили Би-би-си, что сотрудничают со следствием в Эймсбери, однако отказались уточнять, каким именно образом.

Представитель полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон заявил, что полиция сделала все возможное, чтобы оградить жителей от любой возможной опасности.

«Нет оснований полагать, что это связано с событиями прошлого месяца, - сказал он. - Пока я не видел ничего в этом инциденте, что можно было бы расценить как применение чрезмерных мер, если говорить о предыдущих инцидентах. Пока все кажется достаточно стандартным».

Министерство здравоохранения Англии считает, что какой-либо серьезной угрозы для населения нет, однако оценка ситуации и дальнейшие рекомендации будут постоянно пересматриваться.

Власти сообщили, что больница Солсбери работает в обычном режиме и пациенты могут приходить на назначенные ранее приемы.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пока неясно, было ли совершено в отношении пострадавших в Эймсбери преступление, однако в качестве предупредительной меры были оцеплены несколько мест в Эймсбери и Солсбери, которые регулярно посещала пара.

Сейчас пострадавшие мужчина и женщина находятся в отделении интенсивной терапии в районной больнице в Солсбери.

Полиция официально заявляет, что пока она не может делать каких-либо выводов в связи с этим инцидентом и проводит расследование по факту случившегося. Также, как сообщается, осуществляется координация действий с другими правительственными службами.

В заявлении полиции подчеркивается: на данный момент не ясно, носило ли отравление криминальный характер.

Напомним, в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания.