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Завтра, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°, сообщает УНИАН.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре переменная облачность, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

 
ForUm

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