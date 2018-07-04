В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» отказались назвать фамилии ее сотрудников, среди которых была распределена премия в размере $45 миллионов за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с «Газпромом» относительно транзитного контракта. Об этом говорится в ответе на информационный запрос Українських Новин.

На вопрос, касательно количества человек в структуре НАК «Нафтогаз Украины» и его управляющих органах, которым была назначена премия за победу в международных арбитражных судах над «Газпромом», в Департаменте по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» заявили следующее: «В перечень сотрудников компании, которые получили премию, включено 41 лицо, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника».

В то же время на уточняющий вопрос о конкретном списке получателей указанной премии (с размерами премий по каждому отдельному премированы), в госмонополисте отвечать отказались.

«Запрашиваемая информация относится к персональным данным и является конфиденциальной», - констатировали чиновники НАК «Нафтогаз Украины».

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

В ответ в набсовете заявили, что не намерены пересматривать решение о выплате премий.