Вчера, 3 июля в Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик водитель одной из воинских частей оперативного командования «Восток» старший сержант Александр Скус получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Восток» на своей странице в Facebook.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ.

Также отмечается, что во всех воинских частях и учреждениях Оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих.

Командование ОК «Восток» и воинской части выражает соболезнования семье и близким погибшего. «Они не останутся наедине со своим горем, Оперативное командование и воинская часть оказывают и будут оказывать в дальнейшем родным старшего сержанта Александра Скуса всю возможную поддержку», – сказано в сообщении.