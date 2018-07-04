Состояние девочки, госпитализированной из лагеря «Славутич» не связано с отравлением, сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.
«Состояние ребенка, находящегося в НДСБ «Охматдет» стабильное, тяжелое. Он не связан с отравлением», – говорится в сообщении.
Напомним, в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в частном детском лагере «Славутич» в результате массового пищевого отравления пострадали 12 детей, один ребенок находится в коме.
По данным Госпродпотребслужбы, дети могли отравиться в результате употребления испорченного йогурта.
По данному факту начато уголовное производство.
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