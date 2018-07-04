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В Киеве с 4 по 7 июля в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend на территории комплекса «Экспоцентр Украины» будет ограничен вход на станцию ​​«Выставочный центр». Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

«С 4 по 7 июля метро работает в обычном графике. Во избежание давки и накопления пассажиропотока на станцию «Выставочный центр» будет ограничиваться на вход для безопасности», – говорится в сообщении.

 
ForUm

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