То, что история с внедрением омбудсмена в переговорный процесс по обмену провалится, было понятно изначально, считает политолог Александр Лазарев. Ведь у украинской стороны есть эффективный и результативный переговорщик — Виктор Медведчук, который, не создавая информационного шума, всегда добивается поставленных результатов и возвращает людей домой. Об этом Лазарев заявил в эфире 112 Украина.

Комментируя безрезультатную поездку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в РФ, политолог назвал недальновидными попытки власти внедрить в непростой переговорный процесс новые лица и создать информационный шум вокруг освобождения Сенцова.

«В этом процессе нужно расставить акценты, кому что выгодно: кому выгодно договориться и вернуть людей, а кому — пошуметь. Ведь пошуметь выгодно: на фоне событий в мире Украина втягивается в новый скандал с Российской Федерацией, пошли новые информационные поводы, начался ЧМ-2018 — можно вбросить ложку дегтя… Но это не решит проблему — люди останутся в тюрьме. Ведь где видано, чтобы переговорщик приходил и начинал скандалить? Это всегда заканчивается, извините, мордобоем. А нам нужны договоренности и нужны люди, и им (РФ. — Ред.) тоже нужны люди. Мне кажется более логичным завершением всего этого процесса переговоры, которые смогут привести к позитивным результатам, которые мы уже наблюдали раньше», — сказал политолог.

Он напомнил, что в переговорах по обмену у Украины есть эффективный менеджер — спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук, результативность которого была проверена на практике.

«Медведчук по факту показал, что может содействовать и может быть неким промежуточным звеном в переговорах между Порошенко и Путиным… Посмотрите на статистику. В прошлый раз Медведчуку удалось провести качественные переговоры, вернуть наших граждан домой и, соответственно, требующихся людей в ту сторону (ОРДЛО. — Ред.). Он показал себя как грамотный посредник между президентами Порошенко и Путиным — и получил ожидаемый эффект. По факту то, что он предлагает, — обмен «всех на всех» — сочетается с Минскими соглашениями, но не сочетается с заявлением Ирины Геращенко об обмене «23 на 23»», — пояснил эксперт.

Как известно, в интервью Znaj.Ua Медведчук заявил о том, что, по-первых, в Украине удерживаются больше, чем 23 гражданина РФ, задержанных в связи с проведением АТО, а во-вторых, их обмен возможен только в рамках Минских соглашений, и возможность обменять этих граждан на Сенцова и других заключенных в РФ украинцев «сегодня в Москве не рассматривается».

По мнению Александра Лазарева, если мы и дальше будем продвигать концепцию, которую предлагают госпожа Денисова и Геращенко, это будет выглядеть как нарушение Украиной Минских соглашений.

«Мы как государство Украина можем получить имиджевые издержки и не освободим своих, потому что Россия не пойдет на это. Это сознательное оттягивание времени», — резюмировал политолог.