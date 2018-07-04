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Вчера, 3 июля, около 21:50 во Львове на улице Зеленая, 385 в результате поражения электрическим током контактной сети умер парень 1994 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Парень получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции «Сихов».

Спасатели сняли тело погибшего с крыши грузового вагона.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ForUm

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