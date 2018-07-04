На внешние границы стран Европейского Союза будут перенаправлены 10 тысяч пограничников. Подобные меры предпринимаются для разрешения миграционного кризиса. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время своего выступления в Европарламенте во вторник, 3 июля, сообщает 112 Украина.

Как заявил Юнкер, сроки реализации этой программы были сокращены.

«Первоначально считалось, что необходимо сделать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе», - заявил он.

Он также отметил необходимость расширения полномочий и прав пограничников, в частности предоставить им возможность действовать в третьих странах, учитывая согласие этих стран.

Также он напомнил о важности создания центров приема беженцев в Северной Африке и уточнил, что это необходимо обсуждать с главами соответствующих государств. На целевой фонд для Африки из Европейского фонда развития выделяется не менее 500 млн евро.