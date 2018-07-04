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Сын главы «Исламского государства» Абу Бакры аль-Багдади был убит.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал организации, передает «Украинская правда».

«Худафая аль-Бадри, сын халифа, был убит в ходе операции против нусайритов и русских около тепловой электростанции в Хомсе», – говорится в заявлении.

Канал показал изображение молодого парня с штурмовой винтовкой, не сообщив подробностей.

Местонахождение самого Абу Бакры аль-Багдади неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он все еще жив.

Тайного лидера «Исламского государства» часто объявляли убитым или раненым. Последнее сообщение от Багдади было опубликовано в сентябре новостной организацией «Аль-Фуркан» в виде 46-минутной аудиозаписи, где он призвал последователей по всему миру совершать атаки против Запада и продолжать боевые действия в Ираке, Сирии и других местах.
ForUm

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