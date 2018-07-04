Официальный Вашингтон не планирует проведение отдельной встречи государственного секретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым до запланированных в этом месяце в Финляндии переговоров президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

Это подтвердила во вторник во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь ведомства Хизер Науэрт, сообщает Укринформ.

«Нет, ничего нет в графике, по крайней мере по состоянию на сейчас», - отметила официальный представитель Госдепа в ответ на вопрос, планируют ли Помпео и Лавров видеться перед запланированной встречей президентов США и России.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Кремль сообщили, что главы государств планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Вашингтоне, «лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности».

С целью подготовки саммита на прошлой неделе в Москве находился советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон. При этом, по сложившейся практике, перед переговорами на высшем уровне проходит ряд предварительных встреч, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.