За прошедшие сутки, 3 июля, противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил, большинство из них были неприцельными и непродолжительными, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки противник также проявил себя на светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении враг проявил активность, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалась наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного, в частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты.

Несмотря на объявленное перемирие, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. На мариупольском направлении из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Как ранее сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы. Однако договоренности о прекращении огня были сорваны боевиками в первый же день.