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За 6 месяцев 2018 года в 22 странах мира убили 66 журналистов. Сообщает швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC), передает РБК-Украина.

Отмечается, что PEC учитывает убийства журналистов, корреспондентов, внештатных сотрудников СМИ, операторов, звукооператоров, техников, фотографов, медиа-администраторов, кибер-репортеров.

В то же время, не учитываются убийства охранников, блогеров, случайных медиа-активистов и тому подобное. Больше всего работников медиа в 2018 году убили в Афганистане - 11, в Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, в Йемене - 5.

По данным PEC, в 2017 году в мире убили 99 журналистов и работников медиа, в 2016 году - 135.

 
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