В Украине значительно увеличилось количество желающих отдохнуть, из-за чего у чартерных авиаперевозчиков не хватает пассажиромест и происходят задержки рейсов.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук, сообщает «Украинская правда».

По его словам, последние дни выдались особенно напряженными, поскольку более тысячи украинцев стали заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией Bravo Airways и туроператором Oasis Travel.

Но ситуация с возвращением туристов из Туниса уже урегулирована.

Он добавил, что хозяйствующие субъекты не смогли договориться на своем уровне и поэтому министерство должно было безотлагательно вмешаться.

«Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, что в разы превысило объем пассажиромест, которые фактически могут предоставить авиаперевозчики чартерных рейсов, и постоянным демпингованием цен на туры», - заявил Титарчук.

«Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и в соответствии и срыва рейсов в обоих направлениях», - добавил он.

По его мнению, в погоне за сверхприбылью туроператоры заведомо берут на себя обязательства, объемы которых реально крупнее способности бюджетных авиаперевозчиков.

«При этом, ни туроператор, ни авиаперевозчик, кивая друг на друга, не желают нести дополнительных финансовых расходов за возвращение туриста в Украине. Постоянные задержки рейсов влекут за собой рост расходов туроператора на проживание, питание туристов, а также на выплаты компенсаций в зависимости от времени задержки вылета», - рассказал представитель министерства.

Чтобы не сорвать туристический сезон, он призвал туроператоров и авиаперевозчиков к пониманию.

Титарчук отметил, что уже провел ряд рабочих совещаний с участием представителей Минфина, ГРС и Госпродпотребслужбы, а также планируются встречи со Службой безопасности, Министерством внутренних дел, Антимонопольным комитетом и Министерством юстиции, где должны быть проработаны первоочередные мероприятия по благоустройству туристической деятельности.

Напомним, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.

Авиакомпания «Браво» объясняет, что отмена рейсов, в результате чего в аэропортах застряли сотни туристов, связана с долгом туроператора в 25 млн грн.

3 июня министр инфраструктуры Владимир Омелян Омелян заявил, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев за

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, которые повлекли туристический коллапс, должны за это ответить.