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Процедура закупки «открытые торги» по предмету закупки «Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013) (45000000-7 Строительные работы и текущий ремонт) (генподрядные работы)» проведена в рамках действующего законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«Заказчиком работ «Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева» было определено Коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев». Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, - отметил Дмитрий Давтян. - О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» предложения двух участников отклонены из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок».

По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

«Отмечу, что, к сожалению, много сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле», - отметил Давтян.
ForUm

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