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С началом работы Государственное бюро расследований возьмется за факты незаконного обогащения сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обратил внимание, что статья 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает установление ответственности за незаконное обогащение, внесена в 2011 году.

«За все время есть только несколько десятков судебных приговоров по категории дел о незаконном обогащении», - добавил Труба.

По его мнению, причины заключаются в следующем: отсутствие методик собора доказательной базы; нежелание расследовать факты относительно своих коллег, если речь идет о работниках правоохранительной системы, и отсутствие системных проверок деклараций со стороны уполномоченных органов.

При этом Труба подчеркнул, что «незаконное обогащение - это результат другого совершенного преступления: вымогательства неправомерной выгоды, злоупотребления служебным положением и т.д.».

«Уже с сентября этого года мы будем расследовать такие преступления, и для нас важно, чтобы они завершались приговорами в судах», - добавил директор Бюро.
ForUm

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