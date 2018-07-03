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Министерство иностранных дел Украины рекомендует соотечественникам, пострадавшим из-за массовой задержки авиарейсов, подавать коллективные судебные иски к туроператорам. Об этом на брифинге заявил государственный секретарь МИДа Андрей Заяц, сообщает УНИАН.

«Если туроператор считает, что вина лежит на другом участнике рынка, у него всегда есть возможность подать регрессный иск. Пока наши граждане не начнут подавать коллективные иски, до тех пор либеральный рынок не заработает», - сказал он, уточнив, что всего за эти несколько дней в результате массовой задержки рейсов пострадали не менее 1,5 тыс. украинских туристов.

Кроме того, Заяц указал на необходимость установить четкие обязанности для туроператоров и авиакомпаний для введения «горячих линий» в круглосуточном режиме. «Самой большой проблемой, с которой столкнулись украинцы за границей, это отсутствие информации. К туроператорам и авиакомпаниям часто не могли дозвониться не только граждане Украины, но и послы, министры, заместители министров», - сказал он.

При этом госсекретарь МИД призвал путешествующих за границей украинцев регистрироваться в системе добровольной регистрации граждан Украины. «Повторяю призыв к гражданам, которые ездят за границу, - регистрируйтесь в системе добровольной регистрации украинских граждан. Это, в частности, дает возможность оценить количество наших соотечественников в той или иной стране мира», - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, которые повлекли туристический коллапс, должны за это ответить.

Во вторник Омелян заявил, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев за границей.
ForUm

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