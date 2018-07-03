Министерству экономического развития и торговли Владимир Омелян рекомендует лишить лицензии туроператора, который оставил украинских туристов в Тунисе. Об этом министр сообщил на брифинге, передает 112 Украина.

«Со своей стороны я обратился с рекомендацией лишить лицензии эту компанию и, соответственно, обратиться в правоохранительные органы», - сказал Омелян.

В то же время он подчеркнул, что это вопросы Министерства экономического развития и торговли и они будут рассмотрены 4 июля на совещании в министерстве под председательством Степана Кубива.

«Все эти вопросы будут рассмотрены завтра на совещании под председательством Степана Ивановича Кубива, потому что министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль. Здесь министерство инфраструктуры может быть только добрым советчиком», - отметил Омелян.

В свою очередь представитель авиаперевозчика рассказал на брифинге, что все украинские туристы были перевезены за счет Bravo Airways.

«Мы перевезли более 1,5 тысячи человек, и все эти перевозки были осуществлены за счет компании Bravo Airways», - сообщил он.

Напомним, несколько сотен украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис).

Авиакомпания «Браво» объясняет, что отмена рейсов, в результате чего в аэропортах застряли сотни туристов, связана с долгом туроператора в 25 млн грн.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, которые повлекли туристический коллапс, должны за это ответить.

Во вторник Омелян заявил, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев за границей.