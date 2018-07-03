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Сегодня, 3 июля, в Подольском районе столицы на улице Межигорская, 27 произошел пожар в отселенном трехэтажном доме, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве в 11:36.  

На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном здании.

В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м, в 13:30 - ликвидировать.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранителями. Жертв и пострадавших нет.
ForUm

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