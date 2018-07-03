В колони города Хрустальный (бывший Красный Луч) Луганской области, который находится на оккупированной территории, во время выполнения работ погибли двое заключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский.

«Вчера днем, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ, погибли двое заключенных. Сейчас работаю над получением, более точной информации», - написал он.

Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН, осуществить визит в данную колонию, для документирования данной ситуации.