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В колони города Хрустальный (бывший Красный Луч) Луганской области, который находится на оккупированной территории, во время выполнения работ погибли двое заключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский.

«Вчера днем, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ, погибли двое заключенных. Сейчас работаю над получением, более точной информации», - написал он.

Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН, осуществить визит в данную колонию, для документирования данной ситуации.

 
ForUm

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