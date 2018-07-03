Вместо реальной помощи, многие украинские политики цинично используют тему Сенцова и других заключенных ради своего пиара. На самом деле такое поведение только вредит украинским заключенным и пленным. Об этом в своем блоге пишет Андрей Мартынюк.

По его мнению, Ирина Геращенко и другие провластные политики, комментируя тему Сенцова и других, вводят в заблуждение, будто они участвуют в переговорах об освобождении граждан Украины.

«Начнем с того, что Ирина Геращенко на заседаниях Минской контактной группы не решает ничего. Вся ее роль сводится лишь к закатыванию истерик и попыткам набить себе цену комментариями об обменах пленными. Фактически она паразитирует на этой теме, взывая к тому самому «примитивному патриотизму», но на украинский лад. Между тем, свою роль в переговорном процессе Геращенко сильно преувеличивает», - отмечает Мартынюк.

«Что касается Денисовой, то она просто не разбирается в вопросе, потому что не допущена к настоящим переговорам. Фактически, озвучивая свои фантазии вроде «23 на 23», украинский омбудсмен заявляет о своей полной профнепригодности»,- делает вывод блогер.

По словам Андрея Мартынюка, анализ свидетельствует, что все успешные обмены связаны с именем Виктора Медведчука.

«Беспристрастный анализ ситуации свидетельствует, что все успешные обмены пленными связаны с именем спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе Виктора Медведчука», - констатирует эксперт.

Мартынюк напоминает, что президент Порошенко на пресс-конференции в феврале этого года назвал Медведчука самым эффективным переговорщиком между Киевом и Москвой.

«Благодаря его работе как ключевого переговорщика между Киевом и Москвой, между Киевом и "ДНР-ЛНР", домой уже вернулись сотни украинских ребят. Именно спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе является организатором всех массовых обменов пленными, включая самый масштабный обмен 27 декабря 2017 года по формуле «306 на 74», - напоминает эксперт.

Мартынюк напоминает, что именно Медведчук договорился с российским президентом В. Путиным о возобновлении обмена пленными.

«Именно Медведчук осенью 2017 года договорился с российским президентом о возобновлении обмена пленными, и произошло это не в Минске, а в Подмосковье - в Ново-Иерусалимском монастыре. А в резиденции патриарха Кирилла украинский переговорщик убедил согласиться на обмен Пасечника и Захарченко»,- констатирует Мартынюк.

Эксперт обращает внимание на два ключевых момента. Во-первых, появление в информационном пространстве В. Медведчука с возможной формулой обмена «174 на 43». Во-вторых, украинский переговорщик имеет прямые контакты с В. Путиным, что крайне важно, поскольку все решения по обмену заключенными и пленными принимаются в Москве, а не в Минске.

«Родные и близкие пленных с обеих сторон, как и все, кто следит за ситуацией с обменом, прекрасно осведомлены о двух ключевых моментах. Первый момент заключается в том, что появление в информпространстве Медведчука - это серьезный индикатор. И если сегодня он говорит о том, что очередной обмен состоится по формуле «174 на 43», значит, на переговорах обсуждаются именно эти цифры.

Второй момент заключается в уровне контактов. Дело в том, что в Минске никакие вопросы не решаются – там идет лишь рутинная подготовительная работа. Все вопросы решаются в Москве, а здесь Медведчук абсолютно незаменим, что признается на самом высшем уровне и в Украине, и в РФ»,- констатирует эксперт.