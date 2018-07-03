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До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают за рубеж на сезонные работы.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время вступительного слова на открытии проекта Международной организации труда «Инклюзивный рынок труда для создания рабочих мест в Украине», сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день трудовая миграция преимущественно носит сезонный характер. В этом процессе, по нашим оценкам, в этом участвуют до 9 млн украинских граждан ежегодно», - отметил Рева.

Он также добавил, что по данным Государственной миграционной службы Украины, постоянно за рубежом работают более 3 млн 200 тысяч украинских граждан.

Напомним, украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта. 

 
ForUm

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