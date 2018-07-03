Верховная Рада приняла закон №8295, который предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс. «За» проголосовали 235 народных депутатов, сообщает 112 Украина.
Парламент ввел налоговые льготы для образцовых родителей. В частности, алименты, которые платит нерезидент ребенку в Украине, не будут причислять к общему налогооблагаемому доходу. А родители, которые тратят деньги на дошкольное, внешкольное, среднее образование ребенка, имеют право на налоговую скидку.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Напомним, парламент поддержал этот законопроект за основу в мае 226 голосами народных депутатов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время